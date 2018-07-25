В Борисове полковник получил два года колонии за умышленное бездействие

В среду, 25 июля, суд Борисовского района приговорил полковника Сергея Городинского, который не доложил о травме рядового, к двум годам колонии. Его признали виновным в умышленном бездействии власти, повлекшем причинение существенного вреда военнослужащему.

Сергей Городинский проходил службу в должности командира 60-го отдельного полка связи штаба Северо-западного окружного командования. В ноябре 2016 года трое военнослужащих (сержант и рядовые) перевернули кровать, где спал их сослуживец. Солдат ударился об угол тумбочки и получил ушибленную травму головы, пишет TUT.by

Когда командир узнал о совершенном преступлении, то решил умолчать о нем: не зарегистрировал сообщение и не доложил старшему командиру. В итоге после инцидента не было проведено служебное расследование.

Полковника признали виновным за умышленное бездействие и приговорили к двум годам колонии общего режима, штрафу в размере 350 базовых величин (8575 рублей), который пойдет в доход государства. Также он будет лишен права занимать определенные должности в течение пяти лет.

До вынесения приговора Городинский находился под подпиской о невыезде, и сегодня его взяли под стражу прямо в зале суда.