Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2018, среда, 20:33
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
25. 07. 2018

В Борисове полковник получил два года колонии за умышленное бездействие

В среду, 25 июля, суд Борисовского района приговорил полковника Сергея Городинского, который не доложил о травме рядового, к двум годам колонии. Его признали виновным в умышленном бездействии власти, повлекшем причинение существенного вреда военнослужащему.

Сергей Городинский проходил службу в должности командира 60-го отдельного полка связи штаба Северо-западного окружного командования. В ноябре 2016 года трое военнослужащих (сержант и рядовые) перевернули кровать, где спал их сослуживец. Солдат ударился об угол тумбочки и получил ушибленную травму головы, пишет TUT.by.
 
Когда командир узнал о совершенном преступлении, то решил умолчать о нем: не зарегистрировал сообщение и не доложил старшему командиру. В итоге после инцидента не было проведено служебное расследование. 
 
Полковника признали виновным за умышленное бездействие и приговорили к двум годам колонии общего режима, штрафу в размере 350 базовых величин (8575 рублей), который пойдет в доход государства. Также он будет лишен права занимать определенные должности в течение пяти лет.
 
До вынесения приговора Городинский находился под подпиской о невыезде, и сегодня его взяли под стражу прямо в зале суда.

Это Интересно
Криминал
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.