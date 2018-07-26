Женщина и двое маленьких детей погибли в ДТП в Каменецком районе

Сегодня утром в Каменецком районе произошла авария с участием грузового автомобиля МАЗ и микроавтобуса «Рено Мастер», в результате которой погибли мать и двое детей. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель МАЗа не уступил дорогу второму автомобилю.

Подробности трагического происшествия сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома. Дорожная авария произошла примерно в 8:15 в четверг, 26 июля, на трассе Р-83 «Брест - Каменец – Беловежская Пуща» в Каменецком районе. Инспекторы выяснили, что водитель грузовика МАЗ при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество «Рено», которым управлял 32-летний житель Бреста.

Мальчики двух и пяти лет, а также их мать, которые ехали в микроавтобусе, погибли на месте. Водителя «Рено» с травмами забрали в больницу. Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах инцидента.