Поезд Киев-Минск столкнулся с грузовиком на переезде

Утром в четверг, 26 июля, на железнодорожном перегоне Бобруйск - Мирадино поезд Киев - Минск столкнулся с грузовиком ГАЗ-52, который выехал на переезд, проигнорировав предупреждающие сигналы.

В пресс-центре Белорусской железной дороги сообщили, что столкновение поезда сообщением Киев - Минск с грузовиком на железнодорожном переезде произошло около 7:00 на 451-м километре перегона Бобруйск – Мирадино. Автомобиль решил пересечь пути прямо перед прибывающим поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на автомобиль не удалось. Отмечается, что никто из пассажиров поезда и участников дорожного движения не пострадал. Из-за происшествия поезд прибыл на станцию Минск-Пассажирский с опозданием.