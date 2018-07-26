Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2018, четверг, 11:52
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
26. 07. 2018

Поезд Киев-Минск столкнулся с грузовиком на переезде

Утром в четверг, 26 июля, на железнодорожном перегоне Бобруйск - Мирадино поезд Киев - Минск столкнулся с грузовиком ГАЗ-52, который выехал на переезд, проигнорировав предупреждающие сигналы.

В пресс-центре Белорусской железной дороги сообщили, что столкновение поезда сообщением Киев - Минск с грузовиком на железнодорожном переезде произошло около 7:00 на 451-м километре перегона Бобруйск – Мирадино. Автомобиль решил пересечь пути прямо перед прибывающим поездом. 
 
Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на автомобиль не удалось. Отмечается, что никто из пассажиров поезда и участников дорожного движения не пострадал. Из-за происшествия поезд прибыл на станцию Минск-Пассажирский с опозданием.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.