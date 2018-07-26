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26. 07. 2018

Бобруйчанин заснул на шпалах, а над ним проехал грузовой поезд

Пьяный житель Бобруйска заснул между рельсами на перегоне Березина-Бобруйск, да так крепко, что его не разбудил даже грузовой поезд, проехавший над ним. Мужчина остался цел и невредим.

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Инцидент произошел около трех часов ночи 25 июля на перегоне Березина — Бобруйск. 40-летний пьяный мужчина, житель Бобруйска, решил прилечь в железнодорожную колею. 
 
Машинист грузового поезда, состоявшего из 30 вагонов, заметил человека на путях и применил экстренное торможение. Затем он и его напарник разбудили мужчину и помогли ему выбраться из-под состава. На бобруйчанина составили два административных протокола: за появление пьяным в общественном месте и нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте.
 
Задержка в движении поезда составила 50 минут.

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