Бобруйчанин заснул на шпалах, а над ним проехал грузовой поезд

Пьяный житель Бобруйска заснул между рельсами на перегоне Березина-Бобруйск, да так крепко, что его не разбудил даже грузовой поезд, проехавший над ним. Мужчина остался цел и невредим.

смотрите также Поезд Киев-Минск столкнулся с грузовиком на переезде Инцидент произошел около трех часов ночи 25 июля на перегоне Березина — Бобруйск. 40-летний пьяный мужчина, житель Бобруйска, решил прилечь в железнодорожную колею. Машинист грузового поезда, состоявшего из 30 вагонов, заметил человека на путях и применил экстренное торможение. Затем он и его напарник разбудили мужчину и помогли ему выбраться из-под состава. На бобруйчанина составили два административных протокола: за появление пьяным в общественном месте и нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте. Задержка в движении поезда составила 50 минут. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby