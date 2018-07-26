9 белорусов пострадали от лжеброкеров: ущерб составляет 650 тыс. долларов

Столичные следователи продолжают устанавливать обстоятельства деятельности лжеброкеров, которые выманили у граждан около 650 тысяч долларов. Фигуранты дела еще не установлены, но в отношении них возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

По данным следствия, оказанием «брокерских услуг» занимался интернет-сервис «Trade12». Людям предлагали заработать на курсах валют, торговле контрактами, акциями. Но перед тем как начать получать баснословные суммы, они должны были внести деньги на счет компании.

Потерпевшие, а их насчитывается не менее девяти человек, были уверены, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами. Но впоследствии выяснилось, что они играли в онлайн-игру, имитирующую работу форекс-компании.

Вначале для клиентов моделировали успешную финансовую деятельность, а затем «брокеры» убеждать их вкладывать все большие и большие суммы. Когда люди отказывать дополнительно перечислять деньги на счет, их предупреждали, что обналичить их уже нельзя и нужно пополнить счет, чтобы иметь возможность им пользоваться. На данный момент общая сумма ущерба составляет около 650 тыс. долларов.

В Следственном комитете обращают внимание, что интернет-сервис «Trade 12» внесен в «черный список» многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков. Правоохранители просят граждан, пострадавших от действий этой компании, позвонить по телефонам: 389-55-55 или 392-97-12.