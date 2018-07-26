Нацбанк: инфляция по итогам 2018 года будет меньше 6%

В первой половине 2018 года инфляция в Беларуси находилась в рамках прогнозных значений и продолжает оставаться на низком уровне. По итогам 2018 года она ожидается ниже целевого параметра - до 6% годовых. Об этом речь шла на заседании правления Национального банка, на котором рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики в I полугодии.

Как отмечалось на заседании, в первом полугодии 2018 года денежно-кредитная политика была направлена на поддержание макроэкономической устойчивости, сдерживание инфляции и сохранение золотовалютных резервов. В итоге в стране была обеспечена монетарная и финансовая стабильность.

Инфляция в Беларуси продолжает сохраняться на низком уровне. Специалисты Нацбанка прогнозируют, что по итогам года она будет меньше целевого параметра – не более 6% годовых. В июне годовой прирост потребительских цен составил 4,1%. А в последующие два года, в 2019 и 2020 годах, в соответствии с намеченными планами инфляция не должна превышать 5%.

Участники заседания подчеркнули, что устранение предпосылок для формирования роста цен на отдельные товары и услуги, а также обеспечение устойчивости достигнутых результатов является важнейшей общегосударственной задачей в области ценовой стабильности на ближайшие годы. Для этого правительство и Нацбанк сейчас актуализируют Антиинфляционную программу, чтобы усилить блок мероприятий, направленных на ликвидацию диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов.