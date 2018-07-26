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26. 07. 2018

Белорусам и украинцам упростят получение российского гражданства

В России хотят упростить процедуру получения белорусами и украинцами российского гражданства. МВД РФ предлагает освободить их от прохождения собеседования в комиссии по признанию иностранца носителем русского языка.

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МВД предлагает освободить белорусов и украинцев от собеседования на русском языке при получении российского гражданства. В ведомстве обращают внимание, что в Беларуси русский язык является государственным, а украинцы - потенциальные носители русского языка и по своему менталитету близки к россиянам.
 
Сейчас министерство внутренних дел работает над законопроектом, который внесет изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства. 
 
Документ поступит на рассмотрение в правительство после завершения всех необходимых процедур. Когда это произойдет, не сообщается.

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