С начала года 68 белорусов стали жертвами торговли людьми

С начала года белорусские правоохранители перекрыли четыре канала вывоза белорусских граждан за рубеж, 68 человек стали жертвами торговли людьми. Об этом на пресс-конференции 26 июля рассказал замначальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн.

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Представитель МВД рассказал, что с 2005 года по 2017-й белорусские правоохранители перекрыли 828 каналов вывоза людей за границу для эксплуатации. Основными направлениями, куда вывозят белорусских граждан, стали страны Ближнего Востока, Евросоюза и Россия. «В этом году ликвидированы четыре таких канала», – отметил Дмитрий Цаюн.

По его словам, в основном людей вывозят за границу для сексуальной и трудовой эксплуатации, а в 2010 году был выявлен случай торговли людьми в целях изъятия органов для трансплантации. С начала 2018 года в Беларуси 68 человек стали жертвами торговли людьми, из них 10 несовершеннолетних.

Дмитрий Цаюн также отметил, что проведенная в 1999-2016 годах работа МВД и других заинтересованных ведомств позволила значительно уменьшить масштабы траффикинга в Беларуси: с 2000 году правоохранители выявили более 4200 преступлений, связанных с траффикингом, а в этом году – лишь 80. В основном это преступлений, связанные с организацией занятий проституцией и вовлечением в нее.