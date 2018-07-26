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26. 07. 2018

Приговоренный к расстрелу «черный риелтор» объявил голодовку

«Черный риелтор» из Могилева Игорь Гершанков, который с подельниками убил шестерых человек и получил смертный приговор, объявил голодовку в камере смертников следственного изолятора №1. Таким образом он протестует против нарушения его права на переписку, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Приговоренный к исключительной мере наказания Игорь Гершанков держит голодовку в камере смертников почти месяц, с 27 июня. Об этом правозащитникам рассказала его мать. Женщина встретилась 25 июля с сыном и с трудом узнала его: «похудел на 18 килограмм, глаза стали неживые, едва ноги передвигает, даже говорит с трудом». По ее словам, Игорю принудительно ставят капельницы, чтобы он не умер с голоду.
 
Правозащитники отмечают, что Игорь Гершанков объявил голодовку в знак протеста против того, что его жалобы в Генеральную прокуратуру, Департамент исполнения наказаний, белорусское представительство ООН и письма к родственникам не доходят до адресатов.
 
Ранее Телеграф сообщал, что Верховный суд оставил в силе приговор «черным риелторам» из Могилева, которые в течение шести лет лишил квартир, убили и закопали на сельских кладбищах 6 человек. Игоря Гершанкова и Семена Бережного приговорили к расстрелу, жена Гершанкова Татьяна получила 24 года лишения свободы, еще один подельник Борис Колесников – 22 года.
 
В середине июня стало известно, что Гершанкова и Бережного казнить пока не будут.

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