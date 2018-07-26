Кочанова объяснила, зачем нужен кодекс государственного служащего

В Беларуси планируется создать кодекс государственного служащего, об этом стало известно 26 июля по итогам совещания у президента Александр Лукашенко, на котором рассматривались вопросы повышения престижа госслужбы и социально-правовых гарантий госслужащих. Глава Администрации президента Наталья Кочанова объяснила, зачем нужно разрабатывать этот документ.

смотрите также Лукашенко требует брать на госслужбу только лучших управленцев Наталья Кочанова сообщила, что в Беларуси будет разработан кодекс или устав государственного служащего – на совещании у главы государства была поставлена задача рассмотреть этот вопрос. Она согласилась с тем, что сведение всех требований в едином документе является правильным шагом. На совещании Александр Лукашенко заявил, что устав или кодекс госслужащего должен быть абсолютно справедливым и прозрачным, в нем нужно прописать каждую деталь, чтобы любой человек, даже не имеющий отношения к государственной службе, понимал суть этого законодательного акта. Руководитель Администрации президента отметила, что желающий пойти на госслужбу должен прочитать такой документ и понять, насколько ответственна такая работа, какие преимущества она имеет и готов ли он к ней, пишет БелТА Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby