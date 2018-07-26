Коммунальщики попросят минчан доплатить за благоустройство дворов

Коммунальщики попросят жителей Минска доплатить за благоустройство дворов. По словам начальника отдела землеустройства и капремонта дворцовых территорий «Минского городского жилищного хозяйства» Галины Гилевич, из средств жителей города на эти цели планируется привлечь более миллиона рублей.

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На благоустройство дворовых территорий в Минске выделено 46 млн рублей, и основная часть денег уходит на их санитарное содержание. Галина Гилевич отметила, что на содержание и благоустройство дворов у жителей столицы в этом году привлекут более миллиона рублей. В таком случае, уверена она, люди аккуратнее относятся к дворовой территории, ухаживают за насаждениями.

Работы по благоустройству дворов продолжаются: расширяются проезды, производится озеленение, ремонтируются контейнерные площадки, устанавливаются новое оборудование для детей, малые архитектурные формы. В этом году строительно-монтажные работы выполняются на 10 дворовых территориях. А в следующем году, как планируют в ЖКХ, капитальный ремонт коснется более 40 дворовых территорий