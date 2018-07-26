27 июля произойдут лунное затмение века и великое противостояние Марса

27 июля жителей Земли ждет редчайшее астрономическое явление – великое противостояние Марса, совпадающее с полным лунным затмением, которое будет самым продолжительным в 21-м веке. Наблюдать за ними смогут миллионы человек из разных уголков планеты, в том числе и белорусы.

Великое противостояние Марса – когда эта планета приближается к Земле на максимальное расстояние и их центры оказываются на одной прямой - можно будет наблюдать вечером 27 июля. Красная планета подойдет к Земле меньше, чем на 60 млн километров, рассказывают в Московском планетарии

Марс будет сиять на небе необычно ярко, уступая по интенсивности лишь Венере, Луне и Солнцу. Найти его будет легко: он будет расположен очень близко к Луне, на 6-7 градусов ниже. Оба светила будут располагаться в созвездии Козерога и иметь красноватый цвет. Наблюдать великое противостояние Марса можно даже невооруженным глазом. Однако с помощью бинокля или любительского телескопа планету можно будет рассмотреть получше. В бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а в хороший телескоп - рассмотреть элементы поверхности Марса: крупные темные и светлые области, южную полярную шапку.

Марс появится в 21:58 и будет находиться в юго-восточной части небосвода. Астрономы говорят, что противостояние Марса бывает примерно каждые два года, но великое противостояние Марса можно наблюдать лишь раз в 15-17 лет. В следующий раз Земля и Марс приблизятся друг к другу в сентябре 2035 года.

Астрономы сделали множество открытий именно в моменты великих противостояний Красной планеты. Самым знаменитым среди великих противостояний Марса считают случившееся 5 сентября 1877 года, когда Марс приблизился к Земле на 56,4 млн километров. Тогда американец Асаф Холл открыл два спутника Марса – Фобос и Деймос, а итальянец Джованни Скиапарелли - знаменитые марсианские «каналы».

В этом году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. Лучше всего затмение смогут рассмотреть жители Центральной и Средней Азии, востока Африки. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии - при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще. В Беларуси начало полутеневого затмения Луны не получится увидеть, но зато полную фазу, когда Луна погрузится в тень Земли, будет видно с 22:30 до 00:13.

Предстоящее затмение будет самым длинным в 21-м веке. Его полная фаза продлится около 103 минут. Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут - с 21:24 до 01:20 по минскому времени.