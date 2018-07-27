В Барановичах пьяный безбилетник напал на женщину-контролера

41-летний житель Барановичей стал фигурантом уголовного дела, напав в пьяном состоянии на женщину-контролера общественного транспорта. Это произошло после того, как она не дала «зайцу» сбежать на ближайшей остановке и начала оформлять протокол.

Нападение на контролера произошло около трех часов дня 26 июля на остановке «Мясокомбинат» по улице Комсомольской в Барановичах. 41-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения ехал в автобусе без билета. На одной из остановок в салон зашли женщины-контролеры «Барановичигортранса».

Безбилетник заметил их и попытался выскочить из автобуса, но они не дали ему уйти. Одна из них начала оформлять протокол на нарушителя, и тогда пьяный пассажир со злости ударил женщину рукой в лицо.

Коллега пострадавшей вызвала милицию, и вскоре правоохранители задержали дебошира. В отношении него возбудили уголовное дело за насилие в отношении должностного лица.