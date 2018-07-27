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27. 07. 2018

В Минске закрашивают граффити «Человека без лица»

Источник фото: tut.by

Сегодня на улице Воронянского в Минске начали закрашивать известный мурал «Человек без имени», который появился на доме №13 осенью 2015 года в рамках проекта Urban Myths. В администрации Октябрьского района заявили, что это связано с необходимостью проведения планового ремонта фасада здания.

Граффити «Человек без имени» вызвало немало дискуссий и споров. Одни минчане восхищались творением греческого художника Ино, а другим изображение человека в капюшоне со свечой вместо лица, которое они прозвали «ангелом смерти», не понравилось. Жильцы дома напротив даже наглухо занавесили окна шторами, чтобы совсем его не видеть, и требовали удалить этот мурал. Примечательно, что в ноябре 2015 года «Человек без имени» вошел в десятку лучших стрит-артов мира.
 
Администрация Октябрьского района не видела в «Человеке без имени» ничего устрашающего. Однако вскоре выяснилось, что авторы проекта Urban Myths не согласовали граффити с Минским городским художественно-экспертным советом по монументальному и монументально-декоративному искусству и поэтому было принято решение удалить или изменить изображение.
 
В администрации Октябрьского района Минска объяснили исчезновение граффити тем, что в доме запланирована тепловая модернизация – сейчас здесь начался плановый ремонт фасада, пишет TUT.by.

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