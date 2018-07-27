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27. 07. 2018

Под Борисовом 6-летняя девочка побежала через дорогу и угодила под авто

В Борисовском районе шестилетняя девочка попала под колеса микроавтобуса Iveco Daily, когда бежала через дорогу к дедушке, и получила тяжелые травмы. Сейчас пострадавший ребенок лежит в реанимации. В ГАИ Минской области сообщили подробности ДТП.

Наезд на шестилетнюю девочку произошел примерно в 14:30 в четверг, 26 июля, возле населенного пункта Каменка Борисовского района. Девочка вместе с бабушкой вышли на остановке из рейсового автобуса, а через дорогу их ожидал дедушка. Увидев его, ребенок помчался через проезжую часть и угодил прямо под проезжавший мимо микроавтобус Iveco. 34-летней водитель не сумел избежать наезда. 
 
Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени доставили с места происшествия в больницу. Сейчас она находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

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