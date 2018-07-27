Четверть абитуриентов со 100 баллами на ЦТ пошли в программисты

В этом году четверть абитуриентов, которые сдали централизованное тестирование на 100 баллов, подали документы в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. По данным Минобразования, в 2018 году выдали 392 стобалльных результата ЦТ, и 97 их обладателей решили пойти в программисты.
- "Экономика электронного бизнеса" (проходной балл в 2018 году - 384, в 2017 - 364)
- "Электронный маркетинг" (проходной балл в 2018 году - 377, в 2017 - 352)
- "Информатика и технологии программирования" (проходной балл в 2018 году - 371, в 2017 - 380)
- "Программное обеспечение информационных технологий" (проходной балл в 2018 году - 370, в 2017 - 372)
- "Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" (проходной балл в 2018 году - 368, в 2017 - 370).
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