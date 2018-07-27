Четверть абитуриентов со 100 баллами на ЦТ пошли в программисты

В этом году четверть абитуриентов, которые сдали централизованное тестирование на 100 баллов, подали документы в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. По данным Минобразования, в 2018 году выдали 392 стобалльных результата ЦТ, и 97 их обладателей решили пойти в программисты.

Как отмечается на сайте БГУИР, более 75% абитуриентов, зачисленных в этом году на бюджетную форму обучения, имеют средний балл свыше 300. На обучение в новом учебном году приняли 1265 человек при таком же плане приема, то есть вакантных мест на бюджете не осталось. Средний балл, подлежащий к зачислению на бюджет, составил 339, что на 7 баллов больше, чем было в прошлом году.

Самыми востребованными специальностями 2018 года в БГУИР являются:

"Экономика электронного бизнеса" (проходной балл в 2018 году - 384, в 2017 - 364)

"Электронный маркетинг" (проходной балл в 2018 году - 377, в 2017 - 352)

"Информатика и технологии программирования" (проходной балл в 2018 году - 371, в 2017 - 380)

"Программное обеспечение информационных технологий" (проходной балл в 2018 году - 370, в 2017 - 372)

"Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" (проходной балл в 2018 году - 368, в 2017 - 370).

Также в БГУИР отметили, что четверть абитуриентов-стобалльников решили пойти в их вуз. При этом 16 человек, которые подали документы в БГУИР, имели два 100-балльных сертификата ЦТ. Шесть из низ были зачислены на топовые специальности.