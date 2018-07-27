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27. 07. 2018

Житель Червенского района сжег магазин, чтобы скрыть растрату подруги

Источник фото: УВД Миноблисполкома

В одной из деревень Червенского района мужчина сжег магазин, чтобы помочь своей подруге-продавщице скрыть растрату и избежать наказания. Однако им не удалось обвести правоохранителей вокруг пальца. Подробности инцидента рассказали в УВД Минского облисполкома.

Женщина работала продавцом в сельском магазине, ее возлюбленный являлся безработным, ранее был неоднократно судим. Когда у женщины возникла серьезная недостача, она решила скрыть этот факт и попросила своего бойфренда помочь. Чтобы никто не узнал о растрате, решили сжечь магазин.
 
По информации милиции, мужчина шел на преступление со знанием дела. Для поджога выбрал ночное время, когда все 127 жителей деревни спали. Сломав решетку на окне, мужчина приник внутрь и устроил пожар.
 
Подразделение МЧС было на месте уже через 15 минут, но здание уже успело выгореть изнутри. Однако замести следы поджигателю не удалось: сотрудники уголовного розыска Червенского РОВД его быстро вычислили и задержали. Дальнейшую судьбу пары определит суд.

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