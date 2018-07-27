БЖД размещает через Беларусбанк облигации для населения на $10 млн

Белорусская железная дорога разместит через Беларусбанк трехгодичные валютные облигации для населения. Объем эмиссии составит 10 млн долларов, процентная ставка – 4,5% годовых.

27 июля в пресс-центре БЖД сообщили, что они совместно с Беларусбанком выпустят облигации для населения на 10 миллионов долларов. Этот проект стал новой перспективной формой финансирования инвестиционных проектов Белорусской железной дороги, отмечается в сообщении.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 долларов. Один покупатель сможет приобрести за одну сделку минимум три облигации. Процентная ставка по облигациям - 4,5% годовых, срок обращения ценных бумаг – 3 года.

В БЖД отметили, что средства от продажи облигаций будут направлены на инвестиции для реализации железнодорожных инфраструктурных проектов.