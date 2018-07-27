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27. 07. 2018

На строительстве церкви в Брестском районе погиб пенсионер-волонтер

В Брестском районе на строительстве церкви произошел несчастный случай со смертельным исходом. Пожилой брестчанин, который в качестве волонтера помогал возводить храм, случайно сорвался с высоты около десяти метров и погиб.

Трагический случай произошел в агрогородке Клейники Брестского района вечером 25 июля. 63-летний житель Бреста выполнял работы на строительстве церкви. Мужчина находился на деревянном настиле на десятиметровой высоте, как внезапно он сорвался и упал вниз. Получив тяжелые травмы, пенсионер скончался. 
 
Следователи, которые разбираются в обстоятельствах происшествия, выяснили, что мужчина не пристегнулся страховочным тросом, хотя он был. В строительстве церкви погибший участвовал добровольно и бесплатно.

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