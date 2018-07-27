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27. 07. 2018

Под Руденском началось строительство самого дорогого в стране агропроекта

Источник фото: tut.by

В Пуховичском районе началось строительство самого крупного и дорогого в Беларуси агропроекта. В районе деревни Уборки, которая находится в 12 километрах от Руденска, Белорусская национальная биотехнологическая корпорация с привлечением китайских денег построит предприятие по глубокой переработке зерна с получением аминокислот (триптофан, лизин, треонин).

Реализация проекта высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла уже началась. Сегодня площадку будущего комплекса предприятий посетили вице-премьер Михаил Русый и председатель правления корпорации CITIC Group Чан Чжэньмин. Эта китайская компания выступает в качестве генподрядчика и акционера, ей принадлежит 20% в уставном фонде.
 
Завод по производству незаменимых аминокислот разместится на участке площадью 160 гектаров в Пуховичском районе. Масштабный проект, который планируется реализовать до 2032 года, оценивается в 733 миллиона долларов. Большая часть денег поступит от китайского «Эксимбанка», который выделит около 635 млн долларов, остальные средства – это 50 млн долларов коммерческого кредита и 35 млн долларов акционеров. 
 
Планируется, что завод будет перерабатывать в год 250 тыс. тонн пшеницы и тритикале с получением 200 тыс. тонн аминокислот (триптофан, лизин, треонин) и ориентироваться на экспорт. На рынки России, Украины, стран ЕС, Китая будут продавать около половины выпускаемой продукции.
 
Михаил Русый отметил, что здесь создадут 1000 рабочих мест, в том числе для города-спутника Руденска. Срок окупаемости проекта, по его словам, должен составить восемь лет.
 
«Через три года на этом месте будет экспортно ориентированное и импортозамещающее предприятие, которое позволит удовлетворить потребность животноводства в незаменимых аминокислотах и обеспечит экспортный потенциал», - заявил он.
 
Вице-премьер объяснил, что агропромышленный комплекс будет состоять из 14 заводов, и его введут в три этапа. В 2019 году здесь возведут зернохранилище, параллельно будут строиться три комбикормовых завода, которые должны выпустить первую продукцию в начале 2020 года. Также здесь появятся мукомольное производство, цеха для производства незаменимых аминокислот, автопредприятие, предназначенное для организации перевозок и техобслуживанию транспорта комплекса, теплоэлектростанция. Ожидается, что комплекс заработает в 2021 году.

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