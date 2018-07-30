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30. 07. 2018

Двое пассажиров BMW пострадали в ДТП в Ивацевичском районе

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В Ивацевичском районе 19-летняя девушка и 23-летний парень пострадали в результате аварии с участием легкового автомобиля BMW. 18-летний водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В ГАИ УВД Брестского облисполкома сообщили подробности аварии, произошедшей около десяти часов вечера в минувшую субботу, 28 июля, возле населенного пункта Чемелы Ивацевичского района. Автомобиль BMW ехал по трассе М-1/Е-30 Брест - Минск - граница России. На 164-м километре автодороги 18-летний житель Барановичей, который управлял легковушкой, съехал в правый кювет и опрокинулся.
 
 
Двое пассажиров, 19-летняя девушка и 23-летний парень, с травмами были доставлены в Ивацевичскую центральную районную больницу. Сотрудники ГАИ выяснили, что в момент ДТП пострадавшие не были пристегнуты.

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Аварии, ДТП
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