В Бресте за день произошло два наезда на пешеходов

В минувшее воскресенье, 29 июля, в Бресте произошло два наезда на пешеходов. Утром водитель Renault сбил 21-летнюю девушку на улице Мошенского, а во второй половине дня на улице Ковельской 66-летний мужчина оказался под колесами автомобиля «Урал».

смотрите также Двое пассажиров BMW пострадали в ДТП в Ивацевичском районе

Оба ДТП произошли на нерегулируемых пешеходных переходах, уточняют в ГАИ УВД Брестского облисполкома. Первый наезд на пешехода случился около девяти часов утра 29 июля на улице Мошенского. Возле дома номер 118 водитель автомобиля Renault Kangoo сбил 21-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу. Девушка получила тяжелые травмы и попала в больницу.

Второй инцидент произошел примерно в 17:40 на улице Ковельской в областном центре. 23-летний водитель «Урал 4320» совершил наезд на 66-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего положили в больницу.

По факту ДТП проводятся проверки.