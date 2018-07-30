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30. 07. 2018

В Бресте за день произошло два наезда на пешеходов

ДТП в Бресте с участием автомобиля Renault Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В минувшее воскресенье, 29 июля, в Бресте произошло два наезда на пешеходов. Утром водитель Renault сбил 21-летнюю девушку на улице Мошенского, а во второй половине дня на улице Ковельской 66-летний мужчина оказался под колесами автомобиля «Урал».

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Оба ДТП произошли на нерегулируемых пешеходных переходах, уточняют в ГАИ УВД Брестского облисполкома. Первый наезд на пешехода случился около девяти часов утра 29 июля на улице Мошенского. Возле дома номер 118 водитель автомобиля Renault Kangoo сбил 21-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу. Девушка получила тяжелые травмы и попала в больницу.
 
Второй инцидент произошел примерно в 17:40 на улице Ковельской в областном центре. 23-летний водитель «Урал 4320» совершил наезд на 66-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего положили в больницу.
 
По факту ДТП проводятся проверки.

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