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30. 07. 2018

В сентябре пройдут очередные переговоры с ЕС по упрощению визового режима

Беларусь приглашена на очередной, пятый по счету, раунд переговоров по реадмиссии и упрощению визового режима с Европейским союзом. Встреча может состояться в сентябре в Брюсселе, сообщили в Представительстве Евросоюза в Минске.

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На минувшей неделе Европейская комиссия пригласила Беларусь на следующий раунд переговоров по упрощению визового режима и реадмиссии. Учитывая, что прошлая встреча прошла белоруской столице, в этот раз участникам переговоров предложили встретиться в Брюсселе в сентябре.
 
В Еврокомиссии надеются завершить переговоры как можно быстрее. Комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил, что ЕС решительно настроен на укрепление взаимодействия с белорусским народом. «Я хотел бы поблагодарить власти Беларуси за участие в переговорах по обоим соглашениям. Это сотрудничество осуществляется в интересах обеих сторон и, самое главное, в интересах наших граждан», - сказал дипломат.
 
Переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом продолжаются с января 2014 года. Уже миновало четыре раунда переговоров. Во время последней встрече в Минске был достигнут значительный прогресс - в отношении будущего соглашения о реадмиссии.
 
Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии позволят упростить и удешевить процедуры выдачи Евросоюзом краткосрочных виз белорусам, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, не имеющих права находиться на территории ЕС.

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