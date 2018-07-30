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30. 07. 2018

Федынич и Комлик не признали своей вины в уклонении от уплаты налогов

Геннадий Федынич (слева), Игорь Комлик и их адвокаты Источник фото: Радыё "Свабода"

Сегодня утром в суде Советского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главбуха объединения Игоря Комлика, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Своей вины они не признали.

Геннадия Федынича и Игоря Комлика обвиняют по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере). Правоохранители выяснили, что они незаконно открыли счет в одном из банков на территории Литвы, на который поступала валюта от нерезидентов Беларуси. По данным следствия, только в 2011 году на этот счет поступило более 140 тыс. евро, а руководители профсоюза РЭП не заплатили более 22 тыс. рублей налогов.
 
Впоследствии Комлик снимал со счета деньги, а члены профсоюза доставляли их в Беларусь, после чего средства передавались Комлику и Федыничу. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности и налоговой декларации профсоюза. 
 
Геннадий Федынич заявил, что не открывал счет в литовском банке, не способствовал перемещению денег с него в Беларусь и не получал доход, поэтому не считает себя виновным. Игорь Комлик также не признает свою вину.
 
Поддержать руководителей профсоюза РЭП пришли оппозиционные политики и активисты, правозащитники и члены объединения, экс-спикер Верховного совета Станислав Шушкевич, представители посольства Литвы и посольства Швеции в Беларуси.

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