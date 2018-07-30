Александра Саснович стала первой ракеткой Беларуси

Александра Саснович впервые в спортивной карьере поднялась на 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала первой ракеткой Беларуси.

На минувшей неделе Александра Саснович находилась еще на 42-м месте в рейтинге лучших теннисисток мира. Однако после выхода в полуфинал турнира Moscow River Cup она поднялась на 7 строчек вверх, несмотря на проигрыш 17-летней сербке Ольге Данилович. Теперь Александра занимает 35-е место – рекордную в своей карьере позицию.

Бывшая первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая проиграла на старте квалификации мира в американском Сан-Хосе, сейчас находится на 36-м месте. Вера Лапко продолжает оставаться на 69-й позиции, у Виктории Азаренко 108-е место.

В топ-10 рейтинга WTA ничего не поменялось. Лидером по-прежнему является румынка Симона Халеп, в активе которой 7571 очко. Датчанка Каролин Возняцки (6660) находится на 2-м месте, американка Слоан Стивенс (5463) – на 3-м. Затем в списке идут Ангелик Кербер (Германия), Элина Свитолина (Украина), Каролин Гарсия (Франция), Гарбинье Мугуруса (Испания), Петра Квитова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия) и Юлия Гергес (Германия).