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30. 07. 2018

Видеофакт: спецназ прервал вечеринку свингеров в коттедже под Минском

В ночь с 27 на 28 июля в поселке Боровляны Минского района милицейский спецназ ворвался на закрытую вечеринку свингер-клуба Kazanova Party и задержал его участников. В МВД считают, что это была не вечеринка с участием любителей свободного секса, а самый настоящий подпольный бордель.

На сайте МВД Беларуси выложили видео облавы во время вечеринки свингер-клуба в Боровлянах, произошедшей в минувшие выходные. Сообщается, что операция по ликвидации подпольного борделя проходила при поддержке спецотряда быстрого реагирования МВД.
 
Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Дмитрий Цаюн сообщил, что организаторами подпольного бизнеса являются двое неработающих минчан, 1979 и 1987 г.р. В течение двух лет они снимали коттедж для закрытых секс-вечеринок, которые проводились за вознаграждение.
 
Клиенты находились посредством сарафанного радио, через объявления в интернете и соцсети. Мужчины платили за вход от 200 до 370 рублей, пары – 120 рублей, девушки могли находиться на вечеринке бесплатно. Постоянным членам клуба и тем, кто приводил с собой друзей, делали скидки. В оплату включался алкоголь, еда, пользование сауной и бассейном.
 
«Помимо случайных участников, на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другие представители обслуживающего персонала, услуги которых входили в стоимость посещения», - отметил Дмитрий Цаюн.
 
В момент проведения спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет.
 
 
 
В отношении организаторов секс-вечеринок возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.171 УК («организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией»). 
 
Милиция продолжит закрывать секс-вечеринки
 
В ГУНиПТЛ также подчеркнули, что подобные «мероприятия» все чаще организуются в Беларуси. Это различные свинг-вечеринки с элементами БДСМ, тематическими развратными конкурсами, участием представителей нетрадиционных сексуальных взглядов, в том числе сторонников ЛГБТ. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.
 
«Очевидно, что под видом секс-вечеринок скрывается незаконная деятельность по организации и использованию занятия проституцией, по ее распространению, а также продвижению извращенных взглядов на отношения «мужчина-женщина», - заявил Дмитрий Цаюн и добавил, что правоохранители продолжат работать в данном направлении.

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