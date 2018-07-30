В МАРТ придумали, как бороться с ценовыми сговорами

Министерство антимонопольного регулирования и торговли придумало, как бороться с ценовыми сговорами: они смогут выносить предупреждения недобросовестным участникам рынка. Об этом сегодня, 30 июля, сообщила представитель МАРТ Татьяна Парейко.

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Комментируя вступление в силу 3 августа новой редакции закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», Татьяна Парейко отметила, что власти усилят борьбу с ценовыми сговорами, пишет БелТА . Одной из мер реагирования станет возможность выносить предупреждения недобросовестным участникам рынка. Таким правом наделят Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Так, новый механизм сможет применяться в ситуациях, похожих на случай с резким ростом цен на мясо птицы, который сейчас расследуется МАРТ. Если субъект не прислушается к предупреждению, за невыполнение решений антимонопольного органа он будет нести административную ответственность.

В данный момент МАРТ продолжает расследовать обстоятельства резкого подорожания мяса птицы в июне, подозревая с ценовом сговоре 7 крупнейших производителей. Последние объясняют подорожание увеличением импорта продукции в России и открытием китайского рынка, но чиновники полагают, что для роста стоимости нет оснований.