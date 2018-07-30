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30. 07. 2018

В Беларуси вводят новое наказание - запрет на посещение спортивных объектов

В Беларуси вводится новый вид административного взыскания – запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. Это предусмотрено изменениями, внесенными в Кодекс об административных правонарушениях и в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

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Запрет на посещение спортивных объектов, который является новым видом административного взыскания, будет применяться в качестве дополнительного наказания. Согласно ему, гражданину будет на некоторое время запрещено посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий.
 
Запрет может применяться за совершение на территории спортивных объектов во время проведения спортивно-массового мероприятия или соревнований административных правонарушений, если за совершенное правонарушение предусмотрен административный арест. Ограничение будет действовать от трех месяцев до трех лет.
 
Изменения в КоАП и ПИКоАП начнут действовать с 29 октября.

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