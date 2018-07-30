На 31 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

В ближайшие дни в Беларуси сохранится влияние антициклона, будет преобладать сухая и жаркая погода. Синоптики объявили на 31 июля по юго-западу оранжевый уровень опасности из-за жары.
По данным Белгидромета
, ночью и утром 31 июля температура воздуха составит 14-20 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 24-30 градусов. Завтра во второй половине дня в юго-западных районах Беларуси температура воздуха достигнет 30 градусов, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах, преимущественно по юго-западу, пройдут кратковременные дожди с грозами.
В следующие два дня максимальная температура днем также будет достигать 24-30 градусов.