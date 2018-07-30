19:00, 30 июля 2018

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

У президента Беларуси Александра Лукашенко не было инсульта, он не госпитализирован. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт опровергла слухи, опубликованные сегодня на одном из украинских сайтов, назвав это сообщение «бредом».

«Могу ответить на это только словом «бред», - заявила Наталья Эйсмонт в комментарии для ТАСС

Сегодня украинское издание «Деловая столица» , ссылаясь на собственные источники, сообщило о госпитализации Александра Лукашенко, который якобы перенес инсульт. Журналисты обратили внимание, что президент Беларуси отказался от посещения ранее запланированных мероприятий: 26 июля он должен был посетить Гомель, туда прибыла охрана президента и журналисты, но сам глава государства там не появился.

Однако в тот день Александр Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, а спустя два дня встретился с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином и и поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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