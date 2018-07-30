Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2018, понедельник, 21:20
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
30. 07. 2018

Бобруйчанина, убившего двух девушек у себя дома, проверят на вменяемость

Источник фото: Следственный комитет

36-летнего жителя Бобруйска, который убил двух девушек в собственной ванной, проверят на вменяемость. Он сознался в убийстве, сообщили 30 июля в Следственном комитете.

Расследованием уголовного дела об убийстве двух девушек, которое произошло 20 июля в Бобруйске, занимается Главное следственное управление СК. 
 
Следователи выяснили, что 36-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, познакомился с девушками (26 и 27 лет) в развлекательном заведении. Они распивали спиртные напитки, а затем отправились домой к мужчине. Около семи часов утра хозяин квартиры набросился на девушек с молотком и ножом. От полученных травм они скончались на месте. Незадолго до гибели одна из девушек, которые закрылись в ванной, позвонила в милицию, но не смогла назвать точный адрес.
 
Мужчина полностью признал вину и сейчас дает показания следователям. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенное с особой жестокостью. Обвиняемому предстоит пройти ряд экспертиз: психолого-психиатрическую, сексологическую и психофизиологическую.

Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.