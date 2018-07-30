Бобруйчанина, убившего двух девушек у себя дома, проверят на вменяемость

36-летнего жителя Бобруйска, который убил двух девушек в собственной ванной, проверят на вменяемость. Он сознался в убийстве, сообщили 30 июля в Следственном комитете.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
36-летнего жителя Бобруйска, который убил двух девушек в собственной ванной, проверят на вменяемость. Он сознался в убийстве, сообщили 30 июля в Следственном комитете.
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".