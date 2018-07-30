Бобруйчанина, убившего двух девушек у себя дома, проверят на вменяемость

36-летнего жителя Бобруйска, который убил двух девушек в собственной ванной, проверят на вменяемость. Он сознался в убийстве, сообщили 30 июля в Следственном комитете.

Расследованием уголовного дела об убийстве двух девушек, которое произошло 20 июля в Бобруйске, занимается Главное следственное управление СК. Следователи выяснили, что 36-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, познакомился с девушками (26 и 27 лет) в развлекательном заведении. Они распивали спиртные напитки, а затем отправились домой к мужчине. Около семи часов утра хозяин квартиры набросился на девушек с молотком и ножом. От полученных травм они скончались на месте. Незадолго до гибели одна из девушек, которые закрылись в ванной, позвонила в милицию, но не смогла назвать точный адрес Мужчина полностью признал вину и сейчас дает показания следователям. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенное с особой жестокостью. Обвиняемому предстоит пройти ряд экспертиз: психолого-психиатрическую, сексологическую и психофизиологическую. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby