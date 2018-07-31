В Гродно милиция и зоозащитники ищут живодера, убившего кота

В Гродно мужчина на улице убил кота. Сейчас милиция и зоозащитники разыскивают живодера. Процесс убийства несчастного животного был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.
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новость
новость
В Гродно мужчина на улице убил кота. Сейчас милиция и зоозащитники разыскивают живодера. Процесс убийства несчастного животного был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".