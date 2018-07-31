В Гродно милиция и зоозащитники ищут живодера, убившего кота

В Гродно мужчина на улице убил кота. Сейчас милиция и зоозащитники разыскивают живодера. Процесс убийства несчастного животного был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.

По словам зоозащитников, убийство кота произошло в середине июля в районе Индурского шоссе. Один из бродячих котов стал ластиться к мужчине, который сидел возле гаражей. Поначалу он начал играть и гладить кота, а спустя несколько минут хладнокровно убил его. Местная жительница принесла зоозащитникам запись, сделанную камерой видеонаблюдения, и попросила о помощи.

Сейчас милиция и волонтеры разыскивают этого мужчину. Особые приметы: татуировки на обеих руках. Как отмечается в сообщении в зоозащитной группе «След жизни» , есть вероятность, что он проживает вблизи деревень Малаховичи и Вишневец.