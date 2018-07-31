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31. 07. 2018

В Барановичском районе на 4-летнюю девочку упал прицеп: она в реанимации

В Барановичском районе на четырехлетнюю девочку упал автомобильный прицеп, ребенок попал в реанимацию. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства ЧП.

В УСК по Брестской области сообщили, что вечером 28 июля в поселке Лотвичи 4-летняя девочка играла во дворе. Взрослых рядом не было – они все находились в доме. Ребенок залез под автомобильный прицеп, припаркованный на приусадебном участке. Внезапно установка упала и ударила девочку по голове и спине.
 
Пострадавшую малышку доставили в больницу, где ее положили в реанимационное отделение. Следователи назначили проверку и судебно-медицинскую экспертизу. 

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