В Барановичском районе на 4-летнюю девочку упал прицеп: она в реанимации

В Барановичском районе на четырехлетнюю девочку упал автомобильный прицеп, ребенок попал в реанимацию. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства ЧП.

В УСК по Брестской области сообщили, что вечером 28 июля в поселке Лотвичи 4-летняя девочка играла во дворе. Взрослых рядом не было – они все находились в доме. Ребенок залез под автомобильный прицеп, припаркованный на приусадебном участке. Внезапно установка упала и ударила девочку по голове и спине.

Пострадавшую малышку доставили в больницу, где ее положили в реанимационное отделение. Следователи назначили проверку и судебно-медицинскую экспертизу.