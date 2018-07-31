С начала года внешний госдолг Беларуси сократился на $288 млн

С начала 2018 года внешний государственный долг Беларуси сократился на 288,2 млн долларов (1,7%) и составил на 1 июля 16,4 млрд долларов. Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

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По данным Минфина, на 1 июля государственный долг Беларуси составил 42 млрд рублей, что на 207,2 млн рублей (0,5%) меньше, чем было в январе. В первом полугодии внешний госдолг по состоянию уменьшился на 288,2 млн долларов (1,7%) и составил 16,4 млрд. Внутренний госдолг сократился с начала года на 80,2 млн рублей (0,9%) до 9,3 млрд рублей.

В январе-июне Беларуси привлекла внешние государственные займы на сумму 1,226 млн долларов. На погашение внешнего госдолга ушло 1,423 млн долларов.