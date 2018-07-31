Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2018, вторник, 14:29
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
31. 07. 2018

Литовцы приостановили пропуск транспорта через «Шальчининкай»

В пункте пропуска «Шальчининкай» на литовско-белорусской границе временно не оформляют транспорт. Пропуск транспортных средств приостановлен из-за перебоев с электроэнергией, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Из-за проблем с подачей электричества литовские пограничники ограничили пропуск транспорта через пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный – «Бенякони») и проинформировали об этом белорусских коллег. Временно прекращено оформление легкового и грузового автотранспорта в данном пункте пропуска.
 
Водителям рекомендуется выбирать для пересечения границы ближайшие пункты пропуска – «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог»), «Шумскас» («Лоша»).

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.