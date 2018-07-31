Литовцы приостановили пропуск транспорта через «Шальчининкай»

В пункте пропуска «Шальчининкай» на литовско-белорусской границе временно не оформляют транспорт. Пропуск транспортных средств приостановлен из-за перебоев с электроэнергией, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Из-за проблем с подачей электричества литовские пограничники ограничили пропуск транспорта через пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный – «Бенякони») и проинформировали об этом белорусских коллег. Временно прекращено оформление легкового и грузового автотранспорта в данном пункте пропуска.
Водителям рекомендуется выбирать для пересечения границы ближайшие пункты пропуска – «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог»), «Шумскас» («Лоша»).