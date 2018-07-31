Нацбанк: в 2019 году ставка рефинансирования может снизиться до 9%

В Национальном банке Беларуси не исключают, что в 2019 году ставка рефинансирования может снизиться до 9-9,5% годовых. Об этом говорится в докладе заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица об итогах реализации денежно-кредитной политики Беларуси в первом полугодии 2018 года.

Из документа следует, что ключевой целью денежно-кредитной политики Беларуси в 2019 году станет ограничение инфляции в пределах 5% годовых. Также важной общегосударственной задачей останется наращивание золотовалютных резервов страны до уровня не менее 7,1 млрд долларов.

Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции. В прогнозируемых макроэкономических условиях оценивается, что ставка рефинансирования может быть снижена к концу 2019 года до 9-9,5% годовых.

докладе Сергея Калечица также упоминается, что с 27 июня ставка рефинансирования в Беларуси снизилась с 10,5 до 10% годовых, а ставки по постоянно доступными двусторонним операциям поддержки ликвидности – с 11,75 до 11,5% годовых.

Решение о снижении ставки рефинансирования было принято с учетом замедления роста инфляции, которая по итогам этого года может составить около 5,5%, динамики денежной массы, которая складывается в рамках прогноза (в июне годовой прирост средней широкой денежной массы составил 11,2%). К тому же денежно-кредитные условия оцениваются в целом как нейтральные. Реальный курс белорусского рубля находится вблизи своего равновесия. Процентные ставки также находятся на нейтральном уровне, т. е. при сложившихся макроэкономических условиях не создают ни повышательного, ни понижательного давления на инфляцию.

До конца года Нацбанк будет стремиться сохранить нейтральность монетарных условий. «Важно, чтобы и ставка рефинансирования, и ставки денежного рынка, и ставки кредитного и депозитного рынка были близки между собой, а их движение было синхронно», - отмечается в докладе.