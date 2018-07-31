Кобяков рассказал, сколько должны получать бюджетники в IV квартале

В четвертом квартале 2018 года работники бюджетной сферы должны получать 80% от средней зарплаты по стране, сообщил на заседании Совмина во вторник, 31 июля, премьер-министр Андрей Кобяков.

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Сегодня на заседании в правительстве рассматривались итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению задач на 2018 год. Андрей Кобяков отметил, что повышение зарплат бюджетников будет осуществляться в рамках поручений президента и возможностей бюджета, пишет БелТА

Сейчас соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране, по словам премьер-министра, составляет 78,8%. «В четвертом квартале планируется выйти на 80%», - добавил он.

Также Андрей Кобяков обратил внимание на появление тенденции, когда зарплата на предприятиях растет быстрее производительности труда. Он поручил исправить ситуацию до конца года и напомнил, что это входит в сферу ответственности отраслевых министров и председателей облисполкомов.

Ранее Телеграф сообщал, что в июне средняя зарплата в Беларуси выросла на 9,8 рубля и составила 953,7 рубля