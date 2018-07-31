Синоптики предупреждают о грозах по юго-западу 31 июля

Синоптики объявили второе штормовое предупреждение на вторник, 31 июля. Первое предупреждение связано с жаркой погодой, второе – с грозами и шквалистым ветром по юго-западу Беларуси.

смотрите также На 31 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары По информации Белгидромета , сегодня с 15:00 до 21:00 в юго-западных районах страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Такой характер погоды соответствует оранжевому уровню опасности. А накануне белорусские синоптики объявили на 31 июля штормовое предупреждение, которое связано с жарой. Сегодня днем столбики термометров поднимались до 30 градусов. В ближайшие дни, по их прогнозам, в Беларуси сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby