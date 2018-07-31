Минэкономики: рост ВВП ускорился и может превысить годовой прогноз

В Министерстве экономики рассчитывают, что по итогам 2018 года рост ВВП Беларуси окажется больше прогноза и составит 3,9 – 4,1%. Об этом во вторник, 31 июля, сообщил министр экономики Владимир Зиновский.

Комментируя итоги работы экономики Беларуси в первом полугодии, Владимир Зиновский заявил, что целевые показатели социально-экономического развития выполняются. Инфляция находится на рекордно низком уровне, ВВП увеличился на 4,5%, а объем экспорта за январь-май увеличился почти на 22%. По его словам, растут промышленность, сельское хозяйство, строительство.

По оценкам Минэкономики, в 2018 году ВВП Беларуси должен вырасти на 3,9 – 4,1%, что больше прогнозного значения (3,5%). «Это будет неплохой задел для предпоследнего года пятилетки, чтобы мы безусловно выполняли запланированные показатели», - сказал министр.

Кобяков - про позитивные итоги работы экономики в I полугодии

На сегодняшнем заседании Совмина свою оценку итогам работы экономики в первой половине года дал и премьер-министр Андрей Кобяков. Он считает их позитивными: ВВП растет быстрее прогноза, выполняются все важнейшие показатели социально-экономического развития, утвержденные президентом. «Социальные гарантии государства населению выполняются. Сохраняется достаточно хорошая динамика роста», - отметил глава правительства.

Сальдо по товарам и услугам с января по май сложилось положительным - плюс 310 млн долларов, или 1,4% к ВВП. Падает стоимость кредитных ресурсов для экономики, ставка рефинансирования уменьшилась до 10% годовых. Также премьер-министр указал на сохранение стабильности на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках, а также на постепенное увеличение доверия к белорусскому рублю. В первом полугодии срочные вклады населения в национальной валюте увеличились на 412 млн рублей.