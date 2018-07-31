Двум десантникам из Бреста дали по три месяца ареста за дедовщину

Двое 19-летних десантников из Бреста получили по три месяца ареста за то, что издевались над сослуживцами. Такой приговор сегодня вынес суд Московского района Бреста.

Один из парней прибыл на службу в одну из частей Бреста из Гомеля, он дослужился до младшего сержанта. Второй фигурант дела родом из Жабинковского района, носил звание сержанта.

Как установили правоохранители, оба военнослужащих неоднократно превышали служебные полномочия, «воспитывая» молодое пополнение: применяли физическую силу, унижали. На суде обвиняемые не признали своей вины и заявили, что потерпевшие и свидетели на них наговаривают.

Суд признали молодых людей виновными и приговорил к трем месяцам ареста. Жителю Жабинковского района также запретили на 4 года занимать должности младших командиров Вооруженных сил. Приговор в законную силу еще не вступил.