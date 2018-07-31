Двум десантникам из Бреста дали по три месяца ареста за дедовщину

Двое 19-летних десантников из Бреста получили по три месяца ареста за то, что издевались над сослуживцами. Такой приговор сегодня вынес суд Московского района Бреста.
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Двое 19-летних десантников из Бреста получили по три месяца ареста за то, что издевались над сослуживцами. Такой приговор сегодня вынес суд Московского района Бреста.
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".