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31. 07. 2018

Лукашенко отменил обязательную продажу валютной выручки

С белорусских предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки, чтобы улучшить условия ведения бизнеса и стимулировать деловую активность. Соответствующее решение принял президент Александр Лукшенко, который сегодня, 31 июля, подписал указ об отмене обязательной продажи иностранной валюты.

В пресс-службе белорусского лидера отметили, что данный указ был принят в целях стимулирования деловой активности и либерализации валютных отношений. Уточняется, что такой инструмент применялся в период становления белорусского рынка для формирования предложения иностранной валюты на бирже. Однако инвесторы воспринимали его как признак административного регулирования и ограничений, поэтому он являлся сдерживающим фактором.
 
Принятое Александром Лукашенко решение по отмене обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования окажет содействие повышению конкурентоспособности отечественных экспортеров. Оно должно существенно улучшить условия ведения бизнеса в стране, заключили в президентской пресс-службе.
 
К слову, до этого экспортеры были обязаны продавать на бирже 10% валютной выручки.

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