Под Слуцком сельчанка разбила кирпичом соседский BMW и спрыгнула в колодец

В одной из деревень Слуцкого района 45-летняя женщина ворвалась в чужой двор, разбила кирпичом автомобиль BMW X5 и спрыгнула в колодец, чтобы спрятаться от милиции. Несмотря на то, что в момент происшествия сельчанка была трезвой, она не смогла объяснить правоохранителям, зачем это сделала.

Газета «Інфа-Кур’ер» со ссылкой на старшего следователя Слуцкого РОСК Татьяну Черную сообщает, что инцидент произошел во второй половине дня в минувшее воскресенье, 29 июля. 45-летняя местная жительница устроила дебош на соседском участке. Она начала бегать возле дома 44-летней жительницы Солигорска и бросила кирпич в автомобиль BMW X5.

После этого женщина начала скрываться от соседей огородами, а затем, чтобы спрятаться от милиции, прыгнула в колодец. Чтобы достать женщину, пришлось вызвать работников МЧС.

В отношении дебоширки возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сообщается, что раньше соседки не конфликтовали. Подозреваемая не смогла объяснить милиционерам причину своего поведения.