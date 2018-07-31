Кобяков поручил МАРТ сдерживать рост цен в Беларуси

Премьер-министр Андрей Кобяков поручил министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу и председателям облисполкомов сдерживать рост цен в Беларуси и оперативно реагировать на их изменение. Об этом он заявил сегодня на заседании в правительстве, где рассматривались итоги работы экономики в первом полугодии.

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Андрей Кобяков выразил мнение, что Министерству антимонопольного регулирования и торговли и губернаторам областей следует обеспечивать контроль и сдерживать необоснованное увеличение цен. Для этого, по его словам, нужно принимать все необходимые меры. Например, работать со СМИ и предоставлять им информацию о реальном положении дел.

Премьер-министр также отметил, что сегодня инфляция в Беларуси находится на историческом минимуме. Однако у населения «формируются несколько иные оценки на основе инфляционных ожиданий, а «помогает» в этом соответствующая информационная подпитка», заключил глава правительства.