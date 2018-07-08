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17. 07. 2018

Минчанин выловил сетью в Чижовке 24 леща на 5,4 тыс. рублей ущерба

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет передает в суд уголовное дело в отношении 48-летнего минчанина, который обвиняется в незаконной добыче в Чижовском водохранилище 24 лещей вечером 2 мая 2018 года. К ответственности минчанина привлекли за добычу рыбы в запретные время и сроки, запрещенными орудиями и способами

Мужчины вышел на промысел в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись рыболовной ставной лесковой сети длиной 50 метров и забродным костюмом. Его задержали сотрудники госинспекции охраны растительного и животного мира при президенте, рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Ущерб природной среде от вылова 24 особей леща оценен в 5,4 тыс. рублей.

Свою вину обвиняемый признал полностью, в 2015 году он уже привлекался к административной ответственности за подобное преступление.

Согласно Правилам ведения рыбного хозяйства и рыболовства, ловля рыбы сетью в Беларуси запрещена, равно как и запрещен лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Минской области с 1 апреля по 30 мая, напомнили в СК.

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