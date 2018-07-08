Сельский педофил получил 15 лет за насилие над шестью девочками

Брестский областной суд вынес приговор жителю Березовского района, обвиняемому в изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетних. Жертвами педофила стали шесть девочек, проживавших с ним в одной деревне.

Обвиняемый приговорен судом к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Изначально правоохранители выявили насилие со стороны обвиняемого по отношению к девочке 2003 года рождения, совершавшееся в течение года в 2016-2017 годах, а затем стали известны и другие случаи в отношении пяти детей в разное время в период с 1994 года по июль 2017-го. Никто из девочек и их родителей в милицию не обращался. Известно, что одна из потерпевших рассказала своей материи о приставаниях, но та решила, что дочери просто не нравится, как с ней играют, и и ничего предпринимать не стала. На изменения в подведении девочек – подавленность, замкнутость – их родители внимания не обращали.