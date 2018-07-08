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18. 07. 2018

Ночная погоня в Минске закончилась ДТП и гибелью водителя

Машина милиции

Дорожно-транспортным происшествием со смертельным исходом закончилась ночная погоня ГАИ за нарушителем ПДД в Минске. Водитель пытался скрыться от инспекторов, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Сотрудники патруля ГАИ обратили внимание на Opel Omega, проехавший на красный свет светофора на проспекте Машерова, около 03:00. Увидев экипаж ГАИ, требующий остановиться, водитель сначала свернул во дворы, затем выехал обратно на проспект Машерова и поехал в сторону улицы Козлова. На перекрестке с проспектом Независимости он выехал на встречную полосу, не обращая внимания на красный свет светофоров, продолжил движение по Козлова и на Долгобродской допустил неуправляемый занос машины и врезался в столб.

В результате ДТП водитель "Опеля" 1997 года рождения погиб, четырем пассажирам, трем девушкам и парню, потребовалась медицинская помощь, одна девушка остается в больнице, трое пострадавших отпущены домой. С водителем молодые люди познакомились за несколько часов до этого, вместе употребляли алкоголь.

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