Флагман Honor 10 получит технологии GPU Turbo и AIS в августе

В мае этого года бренд Honor представил свой флагман Honor 10, который уже совсем скоро получит важное обновление прошивки. Программное обновление позволит смартфону поддерживать технологию GPU Turbo, анонсированную еще в июне.

По словам разработчиков, GPU Turbo позволит повысить до 60% производительность графики в играх и снизить энергопотребление на 30%. Сейчас проходит beta-тестирование, а само обновление выпустят уже 3 августа.

Сегодня также стало известно, что кроме этой технологии обновление привнесет еще одну – поддержку автоматической стабилизации изображения (Automatic Image Stabilization, AIS). Речь идет о модернизированной версии системы электронной стабилизации (Electronic Image Stabilization, EIS). Представители компании заявили, что новая технология справляется со своей работой за 0,2 секунды, а точность работы составляет 98%.

В результате это должно позволить получать при помощи Honor 10 еще более качественные фотографии и видеоролики, хотя предыдущие сравнительные тесты показывали высокие результаты.