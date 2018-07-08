Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2018, среда, 11:08
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,32
18. 07. 2018

Флагман Honor 10 получит технологии GPU Turbo и AIS в августе

В мае этого года бренд Honor представил свой флагман Honor 10, который уже совсем скоро получит важное обновление прошивки. Программное обновление позволит смартфону поддерживать технологию GPU Turbo, анонсированную еще в июне.

По словам разработчиков, GPU Turbo позволит повысить до 60% производительность графики в играх и снизить энергопотребление на 30%. Сейчас проходит beta-тестирование, а само обновление выпустят уже 3 августа.

 

Сегодня также стало известно, что кроме этой технологии обновление привнесет еще одну – поддержку автоматической стабилизации изображения (Automatic Image Stabilization, AIS). Речь идет о модернизированной версии системы электронной стабилизации (Electronic Image Stabilization, EIS). Представители компании заявили, что новая технология справляется со своей работой за 0,2 секунды, а точность работы составляет 98%.

В результате это должно позволить получать при помощи Honor 10 еще более качественные фотографии и видеоролики, хотя предыдущие сравнительные тесты показывали высокие результаты.

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Технологии
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.