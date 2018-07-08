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18. 07. 2018

В Узденском районе сразу трое малолетних детей выпали из окна второго этажа

Источник фото: Следственный комитет

Сразу трое малолетних детей выпали из окна частного дома на втором этаже в одной из деревень Узденского района Минской области. Два мальчика пяти и шести лет и двухлетняя девочка играли в комнате одни, подставили стул к подоконнику и залезли на него, а затем распахнули створку окна и облокотились на москитную сетку, которая не выдержала их веса.

Сетка сорвалась с креплений, и дети упали с высоты 5,5 метра. При падении они получили множественные травмы, в том числе травмы головы, переломы бедра, плеча, ушибы, и госпитализированы в больницу.

Проверку по факту происшествия проводят следователи райотдела Следственного комитета, назначен ряд экспертиз, проводится работа с родителями и очевидцами, сообщила официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног.

Семьи детей характеризуются положительно, добавила она.

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