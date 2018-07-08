Решить проблему подтоплений на Революционной обещают за 2-3 недели

Ливневой коллектор на недавно отреставрированной теперь уже пешеходной улице Революционной в Минске не справляется с большим объемом воды, вследствие чего ее неоднократно затапливало за последние дни во время гроз. Решить эту проблему планируется за 2-3 недели, сообщил 18 июля директор КУП "Минская спадчина" Александр Кохан.

По его словам, сейчас разрабатываются проектные решения, каким образом обеспечить отвод воды. Проект должен быть готов за неделю, еще неделя-две потребуется для его реализации на практике, передает БелТА.

Александр Кохан сообщил, что проверка показали, что канализационные сети чисты и в работоспособном состоянии, просто они не рассчитаны на такой большой объем воды, как во время ливней. Предлагается, в частности, установить дополнительные приемники воды в сторону улиц Комсомольская и Немига.