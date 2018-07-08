Прогноз погоды на 19 июля: грозы, ливни, град, шквалистый ветер

Сегодня днем, 19 июля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, град. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистый. Максимальная температура воздуха +22..+27°C, по юго-западу до +29°C.

смотрите также Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре 18 и 19 июля По данным Белгидромета, в Минске сегодня пройдут кратковременные грозовые дожди (вероятность осадков 80-90%), при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра. Температура воздуха утром +17..+19°С, днем +24..+26°С, вечером +21..+23°C. Синоптики выпустили на 19 июля штормовое предупреждение и объявили оранжевый уровень опасности. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby